'Mirare': Companhia de Ballet de Niterói lança novo espetáculo no Theatro Municipal

A miragem existe no espaço entre a ilusão e a realidade, o desejo e o fato. Levando aos palcos a dança como símbolo dessa fluidez, a Cia de Ballet de Niterói apresenta “M I R A R E”, de sexta-feira (30) a domingo (01), no Theatro Municipal de Niterói. O espetáculo, com coreografia e concepção de Tamara Catharino, coloca em perspectiva a ação de mirar e engana a visão como forma de gerar conexão. Realizada pela Prefeitura de Niterói, através da Fundação de Arte de Niterói (FAN), a curta temporada é gratuita.

“A dança é uma expressão artística que move todos nós. Desde crianças a adultos, todos nos contagiamos e encantamos pelos passos e ritmos dos dançarinos. A Cia de Ballet de Niterói faz um importante trabalho na cidade levando produções originais para toda a população além de promover a formação de diversos artistas. Esse novo espetáculo, super enigmático, é uma nova oportunidade de conferir o talento da nossa companhia! Não deixem de conferir.”, convidou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

“M I R A R E” parte da ação de mirar - colocar em perspectiva - enganar a visão treinada para conectar o olhar a partir do desejo que nos guia pelo sensível. O espetáculo surge da tentativa de tornar mais do que apenas visível, mas sentido no corpo, as sensações que interpelam o imaginário coletivo. Os dançarinos performam o encontro do desejo e do mistério no palco.

“Todo processo criativo é um risco e para se lançar no fazer artístico é preciso confiança. Sou muito grata por ter sido confiada a guiar em parceria com todas as pessoas que fazem parte desse importante coletivo que é ser uma companhia de dança municipal”, reforçou Tamara Catharino, coreógrafa e idealizadora do espetáculo.

O foco da Cia de Ballet é proporcionar uma experiência que possa incentivar a busca por sensações que nos direcionaram para a construção de uma miragem coletiva - miragem entendida aqui como uma dança que existe na fenda tênue entre a ilusão e a realidade, fruto de nossos mais íntimos anseios, uma miragem que seduz e escapa. Essa trajetória é impulsionada através da pulsação pelo desejo de ser movido e de dançar em conjunto.

SERVIÇO

Data: De 30 de maio a 01 de junho de 2025

Horário: Sexta, às 19h | Sábado e domingo, às 18h

Duração: 40 min

Classificação indicativa: Livre

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua Quinze de Novembro 35, Centro, Niterói

Ingresso: retirada de senha uma hora antes do início do espetáculo mediante a doação de uma lata de leite em pó. As doações serão entregues às instituições municipais de acolhimento feminino.