Arraiá de Niterói será realizado pela primeira vez no Caminho Niemeyer

A festa junina, querida por muitas pessoas, está se aproximando e, por isso, a Prefeitura de Niterói se prepara para comemorá-la pela primeira vez no Caminho Niemeyer. A celebração acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de junho e contará com estrutura de ponta, com mais de 100 expositores de comidas típicas, artesanato, moda, bebidas e também um parque infantil, que terá infláveis e diversas brincadeiras.



O Arraiá de Niterói terá decoração temática, com correio do amor. Além da quadrilha, um dos momentos mais aguardados pelo público, a trilha sonora terá programação musical diversificada, com shows de forró, sertanejo, samba, pagode e musicais infantis. Com um cenário exuberante, o arraiá promete agradar a todos os públicos. A organização do evento incentiva a doação de 1 kg de alimentos não perecíveis para auxiliar quem precisa.



Esse será mais um evento que marcará presença no calendário de celebrações tradicionais do mês de junho. As outras datas comemoradas são:

Santo Antônio - conhecido por ser o Santo Casamenteiro (13);

São João - Padroeiro da cidade (24);

São Pedro - conta com a travessia de barcos em Jurujuba (29).

A cidade de Niterói terá três dias de arraiá e busca trazer uma variedade de ritmos e atrações infantis, prometendo se transformar em um marco no calendário da cidade.

Programação

As celebrações iniciarão na sexta-feira, com atrações variadas.



Sexta-feira (6) - DJ, sertanejo da cantora Lara Zuzarte e pagode com o Conjunto Mulatto.

Sábado (7) - início meio-dia com apresentação de DJ, atrações infantis, forró, quadrilha, pagode e o grupo Intimistas.

Domingo (8) - início meio-dia com atrações infantis, forró de pife e roda de samba do Celeiro. O arraiá será encerrado às 0h.

A comemoração ocorrerá das 12h à 0h, na Rua Jornalista Rogério Coelho, s/n, localizada no Centro de Niterói, ao lado do Terminal João Goulart, e contará com entrada gratuita.