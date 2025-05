Enel Rio abre 120 vagas para concurso de formação de eletricistas

A Enel Distribuição Rio abre este mês 120 vagas para o curso de formação de eletricistas, que será realizado em parceria com o Senai nos municípios de Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Macaé, Niterói e São Gonçalo. A formação é uma das ações previstas do plano estratégico e de investimentos da empresa para o estado do Rio de Janeiro e tem como objetivo suprir a demanda de mão de obra especializada. Até 2026, a distribuidora deve contratar cinco mil novos profissionais de campo em todo o país. Desde 2024, mais de dois mil novos colaboradores passaram a fazer parte da distribuidora, sendo que 500 deles foram formados nas escolas de eletricistas.

Para participar da Escola de Eletricistas, o candidato precisa ter 18 anos ou mais e o ensino médio completo. As vagas são para candidatos de todos os gêneros, com um convite especial para as mulheres. O curso terá duração de dois meses e os alunos terão direito a uma bolsa auxílio ao longo da formação.

As inscrições podem ser feitas no link https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=v9Q51RBWGkevwhx2aFz--ksFmsagq9dAqT0wjFaHayVUQzQ2M1A5RjRWTjgzMFNHVzlKUDlSMjM1Ry4u&route=shorturl até o fim do mês de julho.

Serviço

Escola de Eletricistas nas cidades de Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Macaé, Niterói e São Gonçalo

Inscrições: até o mês de julho

Previsão de seleção: até julho

Número de vagas: 120

Link para inscrição: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=v9Q51RBWGkevwhx2aFz--ksFmsagq9dAqT0wjFaHayVUQzQ2M1A5RjRWTjgzMFNHVzlKUDlSMjM1Ry4u&route=shorturl

Requisitos: são aceitos candidatos de todos os gêneros, com idade mínima de 18 anos e Ensino Médio completo

Locais dos cursos:

Senai Angra dos Reis - Endereço: Rua Alagoas, 24 - Village

Senai Campos dos Goytacazes - Rua Bruno de Azevedo, 37 - Jardim Maria de Queiroz

Senai Macaé - Rua W. Quatro, 287 – Botafogo

Senai São Gonçalo - Rua Dr. Nilo Peçanha, 134 - Centro

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia.