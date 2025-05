Flamengo vence novamente o Botafogo-PB e segue firme na Copa doBrasil

O Flamengo atropelou o Botafogo-PB, fazendo 4 a 2, na noite desta quarta (21), no Maracanã, pela terceira fase da Copa do Brasil. Como já havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, o Rubro-Negro avançou na competição.

Mesmo usando time reserva, o Flamengo finalizou o confronto logo nos primeiros 20 minutos. O primeiro gol saiu logo aos 4, com Danilo. Enquanto tentava entender o jogo, o Botafogo já levou o segundo, desta vez de Pedro, aos 7. Quinze minutos depois, o Flamengo já marcou pela terceira vez, com o lateral Varela.

Aos 36, o Botafogo-PB conseguiu marcar seu primeiro gol, com Henrique Dourado. No entanto, a bola na rede serviu mais elevar a moral do time do que iniciar uma possível reação.

No segundo tempo, mais gol carioca. Desta vez, Cebolinha marcou, com assistência de Varela.

O último gol da partida, no entanto, foi do Botafogo, com Rodrigo Alves. O gol, contudo, não mudou nada a história do confronto, que terminou com resultado agregado de 5 a 2 para o Flamengo.

Agora, o Fla segue firme na busca por mais um título da Copa do Brasil. O próximo adversário do Rubro-Negro será conhecido em novo sorteio, ainda sem data marcada.