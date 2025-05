Alunos de São Gonçalo assistem ao espetáculo O Lago dos Cisnes no Theatro Municipal do Rio

Uma tarde de sonhos, fantasia e de muita emoção. Foi o que jovens integrantes de projetos educacionais patrocinados pela Petrobras e de escolas públicas viveram nesta terça-feira (20), quando assistiram à apresentação especial do balé O Lago dos Cisnes, no Theatro Municipal do Rio. O espetáculo foi aplaudido por cerca de 1,5 mil convidados, entre eles cerca de 50 alunos da da Escola Municipal Maria Eulália Conceição de Oliveira Maciel, em São Gonçalo. A sessão especial foi organizada pelo Setor Educativo do Theatro, com patrocínio oficial da Petrobras. O Lago dos Cisnes segue com suas últimas apresentações de quinta (21) a domingo (25), com música de Tchaikovsky, Ballet e Orquestra Sinfônica do Theatro e direção geral de Hélio Bejani.

Na plateia, olhares atentos como o do estudante Luiz Gustavo Vieira Guimarães, 14 anos, aluno da escola gonçalense, chamavam a atenção: pela primeira vez ele estava no Theatro Municipal e estreou como espectador de um espetáculo clássico. “Me senti parte da realeza da história. Não dá para dizer que foi além da expectativa, pois nem esse plano eu tinha, de estar aqui como convidado da Petrobras para assistir a tanta beleza” disse, emocionado. “E ouvir a orquestra ao vivo faz toda a diferença”, completou.

Orgulhosa de todo o envolvimento dos espectadores, Clara Paulino, presidente da Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro, comemora a possibilidade de viabilizar sonhos com o Projeto Escola: “É uma oportunidade única para conhecerem nosso Theatro, além de apreciar a história do balé O Lago dos Cisnes”.

A ação gera frutos e provoca nas crianças novos sonhos e renova a esperança de formar bailarinos do futuro. Foi o que aconteceu com Gadiel Costa Silva, de 24 anos. Morador do Caju, na Zona Norte, o menino foi arrebatado ainda na chegada ao Theatro. “Me emocionei com a beleza do prédio, com o tapete vermelho. Tô amando tudo que estou assistindo”, ressaltou o aluno do Projeto Gol de Letra, que também é patrocinado pela Petrobras.

Sonho com os palcos

Aluno do Projeto Vidançar, que tem patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Socioambiental, e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec/RJ), pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Victor Hugo Santana da Silva, de 9 anos, trocou o centro de treinamento de ginástica artística do Flamengo pelas aulas de balé. O sonho: um dia dançar com “o cisne” Marcela Borges.

“Eu adorava a ginástica, mas me apaixonei pelo Balé. Me dedico muito e um dia eu espero dançar no Bolshoi (companhia de dança russa), que é um dos melhores do mundo. Quando danço eu esqueço de tudo e só penso na arte”, conta o menino que tem na equipe uma inspiração.

“Já dancei no Municipal e com a Marcela, em Dom Quixote. Agora estou me preparando para dançar na França e isso tudo graças ao projeto, à Petrobras e as pessoas que mantém o Vidançar como uma potência para descobrir talentos e transformar a vida de pessoas como eu”, celebra a bailarina Emily Moreira, de 19 anos, que cresceu no Complexo do Alemão, na Zona Norte.

Sinopse

Encenado em quatro atos, o balé conta a história da princesa Odette, uma jovem aprisionada no corpo de um cisne pelo bruxo Von Rothbart. Vivendo no entorno de um lago, para se libertar dessa condição, ela precisa que um jovem virgem lhe declare amor e fidelidade. E, caso essa jura de amor seja quebrada, Odette permanecerá para sempre como cisne.