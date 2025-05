Faetec abre mais de 4 mil vagas para cursos técnicos, especializações e graduação

Estão abertas as inscrições do processo seletivo 2025.2 da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) para 4.411 vagas distribuídas entre cursos técnicos de nível médio, especialização técnica e graduação. A grande novidade desta edição é a criação do curso de especialização técnica de nível médio em saúde da família, oferecido pela primeira vez na rede Faetec. As inscrições seguem até o dia 8 de junho.

Os interessados em concorrer a uma das 3.863 vagas para cursos técnicos precisam estar matriculados a partir do 2º ano do ensino médio ou já ter concluído essa etapa. A seleção será feita por meio de sorteio público, com exceção dos candidatos aos cursos técnicos em teatro e instrumento musical, que deverão passar por um Teste de Habilidades Específicas (THE).

Para o curso de especialização técnica de nível médio em saúde da família serão disponibilizadas 40 vagas, além de outras 40 vagas para a especialização em enfermagem do trabalho. Para ambos os cursos, é exigida a comprovação de conclusão do curso técnico em enfermagem.

Para quem deseja ingressar em um curso de graduação, a Faetec está ofertando 468 vagas em cursos de tecnólogo ou licenciatura, ministrados nos Institutos Superiores de Educação e nas Faculdades de Educação Tecnológica vinculadas à rede. Neste caso, tanto os candidatos à graduação quanto os que optarem pela especialização técnica passarão por prova objetiva, marcada para o dia 6 de julho.

A taxa de inscrição varia de acordo com o curso: será de R$ 58,00 para o vestibular, a especialização e os cursos técnicos em teatro e instrumento musical. Para os demais cursos técnicos, o valor da inscrição é de R$ 20,00.

“A Faetec tem um papel fundamental na qualificação de milhares de jovens e adultos em nosso estado. Neste novo processo seletivo, além de ampliar o número de vagas, estamos inovando com um curso que dialoga diretamente com as demandas da sociedade, a especialização em saúde da família”, afirma o presidente da Faetec, Alexandre Valle.

As inscrições devem ser feitas pelo link www.faetec.rj.gov.br. Todos os editais, cronogramas e links para inscrição estão disponíveis no site oficial da instituição.