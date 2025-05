Mãe e filha são atropeladas por ônibus após saírem de igreja em Nova Iguaçu; Menina de 6 anos morreu no local

Uma criança de 6 anos morreu atropelada por um ônibus no bairro Vila São Luiz, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite desta segunda-feira (19). A menina e a mãe, de 31 anos, tinham saído de uma igreja na comunidade quando foram atingidas pelo veículo.

A mulher, também atingida no atropelamento, está em estado grave no Hospital Geral de Nova Iguaçu, que informou que ela sofreu fraturas na lombar e na pelve.

Segundo testemunhas, mãe e filha estavam em uma bicicleta atravessando a rua quando foram atingidas pelo veículo. A menina participava de um projeto social e fazia balé.

Ainda de acordo com relatos de quem passava pelo local no momento da tragédia, alguns carros costumam ficar estacionados nessa rua de maneira irregular. Quando o motorista foi fazer a manobra não viu as duas.

O caso foi registrado na delegacia de Nova Iguaçu.