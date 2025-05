São Gonçalo recebe a 'Feira de Artesanato e Cultura Maria José' em junho

A tradicional Feira de Artesanato e Cultura Maria José, realiza sua primeira edição de 2025, na Praça do Zé Garoto, em São Gonçalo, no dia 7 de junho, a partir das 10h, encerrando suas atividades às 20h. A programação é voltada para a venda de artesanatos e também conta com uma parte gastronômica e literária.

Os produtos artesanais comercializados na feira são confeccionados por pessoas que moram em São Gonçalo, assim, valorizando a cultura local.

Leia também:

Idoso desaparecido no Cafubá é localizado na casa de parente no Fonseca

Disque Denúncia busca assassinos de policial da Core morto em operação no Rio

“Os artesanatos são produzidos pelas artesãs. A venda é muito difícil, o povo não dá muito valor aos artesanatos, são muitos laços, arcos, bijuterias, bolsas, pano de prato, bonecas de pano. O dinheiro é todo investido na feira”, explicou o organizador Helinho Nanci, de 71 anos.

São encontrados os mais diversos tipos de artesanatos | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Além dos artesanatos, também haverá livros de autores gonçalenses destinados a compras da população. O Dom Sarau estará presente para a declamação de poesia.

“Os livros ficam em contato diretamente com o público. Os livros são de escritores de São Gonçalo. Também terá a participação do Dom Sarau, eles declamam poesias", disse

Os livros são de autores gonçalenses | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Também haverá uma parte destinada a apreciar a gastronomia corriqueira nas ruas da cidade, entre bebidas e lanches.

“A gastronomia é importante na feira, as pessoas gostam muito. Temos pastéis, caldo de cana, salgados, cerveja, refrigerante, drinks, e outros”, disse.

Comidas típicas encontradas pelas ruas da cidade | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

No período da tarde, haverá apresentação de danças e declamação de poesias.

"A partir das 14h, vamos ter dança cigana, com o grupo de dança alegria cigana, da professora cigana Arilce. O Dom Sarau irá declamar poesias, com Ligia Fagundes. Também temos o MC Helinho Bengala, DJ Marquinho e DJ Wilsinho", contou o organizador.

A dança cigana será ministrada pela professora cigana Arilce | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Para os comerciantes, autores e artesãos quem queiram participar da feira, basta entrar em contato com o organizador Helinho Nanci, pelo número (21) 96813-3315 e conversar expor seus trabalhos.

O encontro em praça pública ocorre uma vez por vez, com o objetivo de ser um lugar de lazer, mas também geração de renda. A feira ocorre desde 2017 e recebe o nome Maria José, remetendo a ser um ambiente familiar.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca