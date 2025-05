Enel Rio abre inscrições para programa de estágio 2025

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

A Enel Distribuição Rio está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2025. Neste mês, a empresa oferecerá 14 vagas para estudantes que estejam cursando do 3º semestre ao penúltimo ano da universidade. As oportunidades são para os cursos de administração, engenharia, análise e desenvolvimento de sistemas, direito, psicologia, ciência contábeis, matemática, economia e outras formações. As inscrições podem ser feitas no link https://jobs.enel.com/en_US/careers/JobOpeningsBrazil#. Os perfis não selecionados serão enviados para um cadastro de reserva da empresa para futuras oportunidades. Até o fim deste ano, a Enel oferecerá mais de 200 vagas de estágio nos três estados em que atua: Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará. Por isso, é importante que os interessados fiquem atentos e sempre acessem a página de inscrições para não perder nenhuma novidade.

O programa de estágio 2025 busca estudantes que se identifiquem com os valores da distribuidora: diversidade, respeito, confiança, inovação, proatividade e flexibilidade. Para as oportunidades no estado do Rio de Janeiro e nos outros estados, a concessionária procura talentos de todas as idades e de diferentes orientações sexuais, identidades de gênero e origens étnicas. Pessoas com Deficiência (PCDs) também são bem-vindas. As 14 vagas disponíveis no mês de maio para o estado do Rio de Janeiro serão distribuídas para a capital, onde fica localizada a sede da empresa, e para os 66 municípios em que a Enel atende.

O processo seletivo contará com uma triagem inicial: os candidatos aprovados nesse momento passarão duas entrevistas, uma como uma consultoria especializada e outra em seguida, com o gestor da vaga. Os selecionados terão direito a bolsa-auxílio, vale-transporte, vale-alimentação/refeição, Wellhub (Gympass), cursos on-line (incluindo idiomas) na plataforma eDucation, cursos de desenvolvimento contínuo na plataforma TodasGroup e folga no aniversário. A cada dois meses, a empresa realizará entradas de novos estagiários, aproveitando, inclusive, as inscrições do cadastro de reserva. Para se informar e se inscrever para uma vaga, basta acessar a página https://jobs.enel.com/en_US/careers/JobOpeningsBrazil#.

Serviço

Programa de Estágio da Enel Rio 2025 – Para o estado do Rio de Janeiro

Número de vagas: no mês de maio, 14 vagas. Ao longo do ano, a empresa oferecerá mais de 200 oportunidades nos estados em que atua, Rio de Janeiro, Ceará e São Paulo

Prazo para inscrição: sem data de encerramento. Os perfis não selecionados serão enviados para um cadastro de reserva da empresa

Perfil procurado: Estudantes que estejam cursando do 3º período até o penúltimo ano do curso universitário de administração de empresas, engenharia, análise e desenvolvimento de sistemas, direito, psicologia, ciência contábeis, matemática, economia e outras formações

Link para a inscrição: https://jobs.enel.com/en_US/careers/JobOpeningsBrazil#

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia.