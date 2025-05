São Gonçalo oferece aula gratuita de hidroginástica no Boaçu

Cerca de 80 pessoas, com mais de 16 anos, realizam as aulas - Foto: Divulgação/Fabio Guimarães

Cerca de 80 pessoas, com mais de 16 anos, realizam as aulas - Foto: Divulgação/Fabio Guimarães

A hidroginástica, que acontece no Boaçu, é uma das 18 modalidades do Projeto Saúde em Movimento que está em vigor em mais de 70 locais do município de São Gonçalo. A atividade proporciona resistência física, flexibilidade, melhora o sistema respiratório e auxilia na coordenação motora.

“O projeto ajuda muito a população, diversas pessoas que tinham dificuldade de se movimentar estão conseguindo vencer essa barreira. Sem falar que eles interagem com outras pessoas e nós, funcionários, também ficamos muito satisfeitos em ver o desenvolvimento deles e o sorriso no rosto de cada um”, destacou o professor de hidroginástica Marllon Souza.

Cerca de 80 pessoas, com mais de 16 anos, realizam as aulas, que acontecem às terças e quintas, das 11h às 12h e às quartas e sextas, das 14h às 15h. O núcleo fica na Rua Odilon Braga, 158, no Boaçu.

A aluna Tânia Regina Alves, de 60 anos, conta que está muito animada com as aulas. “Soube desse núcleo por uma colega. Eu estou gostando muito das aulas aqui, já faço musculação e funcional, que também faz parte do projeto e agora é mais uma atividade para ajudar na saúde!”, afirmou.

O projeto é da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg). Para se inscrever em uma das aulas, basta ir até um dos endereços, no dia e horário das atividades e entrar em contato com o professor responsável. Confira todos os núcleos através do link: https://www.projetosgemmovimento.com.br/index.php.