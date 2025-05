Trio suspeito de roubos em Icaraí é preso com apoio do CISP e Segurança Presente

Graças à integração entre o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) e o 12º Batalhão da Polícia Militar, com apoio do programa Segurança Presente, dois homens e uma mulher suspeitos de praticarem roubos no bairro de Icaraí, foram presos nesta segunda-feira (19) na Alameda São Boaventura, no Fonseca. A ação ocorreu de forma rápida após a identificação da placa do carro, um Corsa, ao entrar no sistema do Cercamento Eletrônico. Os suspeitos foram levados para a 77ª DP (Icaraí).

As 120 câmeras de cercamento são capazes de reconhecer, em tempo real, fragmentos de placas, letras e números. A Inteligência Artificial reconhece até cores. Graças ao sistema de Cercamento Eletrônico, mais de 630 veículos envolvidos em crimes ou clonados foram recuperados desde 2019 com a implantação das câmeras inteligentes. O sistema de Cercamento Eletrônico de Niterói é capaz de registrar mais de 30 milhões de passagens de veículos por mês.

As 120 câmeras de cercamento são capazes de reconhecer, em tempo real, fragmentos de placas, letras e números | Foto: Divulgação - Luciana Carneiro

Este ano, já foram gerados 2.177 alertas no CISP, que acionou de forma ágil e eficaz as forças de segurança da cidade. O CISP conta ainda com 522 dispositivos de segurança que monitoram a cidade 24 horas por dia.

A ação desta segunda-feira (19) foi deflagrada quando o Conselho Municipal de Segurança alertou que os suspeitos, além de outros roubos, haviam assaltado uma banca de jornal. Através da placa, os guardas municipais do CISP cadastraram as combinações e rastrearam o carro até localizá-lo no Fonseca.

Durante o procedimento, um dos detidos tentou fugir no momento em que era colocado na viatura. Com apoio de uma equipe do programa Segurança Presente, o suspeito foi localizado e detido. No carro, foram encontrados três celulares, uma faca, um alicate e um boné.

Os dados parciais de 2025 mostram que, entre janeiro e abril, 55 veículos foram identificados ou recuperados com apoio do sistema. Entre os casos, estão veículos clonados, roubados, furtados ou envolvidos em crimes como estelionato, homicídios, sequestros, furtos a estabelecimentos comerciais e até tráfico de drogas. A tecnologia dos portais tem sido fundamental na identificação em tempo real de veículos envolvidos em ocorrências, permitindo uma resposta rápida das equipes de patrulhamento.

Desde a implantação do CISP, foram mais de 4 mil exportações de imagens para delegacias e tribunais de Justiça, com auxílio do setor de inteligência do órgão. O trabalho do CISP já se tornou referência, sendo procurado por integrantes das áreas de segurança de outros estados e municípios que visitam Niterói para conhecer os serviços.