Simulado presencial gratuito prepara 334 estudantes para o vestibular da UERJ nesta sábado

O Simulado Presencial do 1º Exame de Qualificação da UERJ promovido gratuitamente pelo Pré-UERJ Maricá em parceria com o projeto Econ + Você atraiu 334 estudantes de diversas regiões do estado do Rio. A atividade, realizada neste sábado (17), acontecerá em dois polos de forma simultanea: no campus Maracanã da UERJ, no Rio de Janeiro, e na Escola Municipal Carlos Magno, em Maricá.

O simulado oferece aos candidatos uma experiência completa nos moldes do vestibular oficial da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, cuja primeira fase acontece em 8 de junho. A iniciativa tem como objetivo testar conhecimentos, simular condições reais de prova e orientar os estudantes na reta final da preparação.

Criado em 2018, o Pré-UERJ Maricá se consolidou como referência em educação popular e ensino preparatório, sendo responsável por 160 aprovações na última edição do vestibular. O projeto já foi reconhecido com o Prêmio Paulo Freire de Melhor Ensino a Distância e é marcado por uma metodologia inclusiva e eficaz, voltada majoritariamente a estudantes negros, mulheres e oriundos da rede pública de ensino.

A coordenação geral é liderada pelos educadores Thaís Maria e William Campos, que mantêm firme o compromisso com uma educação pública, gratuita e de qualidade.

A parceria com o Econ + Você, voltado à preparação para o ENEM e vestibulares, reforça a estrutura e os recursos disponíveis para os alunos, ampliando o alcance da ação.

Os portões do simulado abrem às 8h30 e serão fechados pontualmente às 9h30. Após esse horário, não será permitida a entrada.

Pela primeira vez, o simulado será realizado em dois locais simultaneamente, ampliando o acesso e reafirmando o compromisso com a inclusão e a democratização do ensino superior.