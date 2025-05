Governador Cláudio Castro anuncia novo concurso para PM em 2026

O governador Cláudio Castro anunciou nesta quinta-feira (8/05) um reforço de pessoal para a segurança do Estado do Rio de Janeiro. Em 2026, será realizado um novo concurso para Polícia Militar (PMERJ), com mais 2 mil vagas para a corporação. Este será o terceiro concurso da PM desde o início da gestão do governador. Atualmente, o efetivo da Polícia Militar é de cerca de 43 mil policiais, entre praças e oficiais.

"Nós somos o governo que mais realizou concursos públicos nos últimos tempos: para Polícia Civil, Polícia Militar, Agenersa, Controladoria, Procuradoria. Isso porque temos como uma das prioridades de nossa gestão a valorização do serviço público e do servidos e a busca pela maior eficiência no atendimento à população", afirmou o governador.

O último concurso para soldados da Polícia Militar ocorreu em 2024, com previsão de ingresso de 2 mil policiais, mas com a convocação de mais 2 mil (totalizando 4 mil convocados). A PM teve dois concursos em 2024, para formação de soldados e para formação de oficiais.

Desde o início desta gestão, o Governo do Estado já realizou ou autorizou mais de 20 concursos. Na área de Segurança, um dos destaques foi o Corpo de Bombeiros, que já teve 13 concursos, com 4.305 vagas e 2.500 nomeados. Na Polícia Civil foram abertas mais de 3.600 vagas na atual gestão, o maior reforço de efetivo em anos, após uma década sem concursos.