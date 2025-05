Homens são presos vendendo drogas dentro de maços de cigarro em Copacabana

Um trio foi preso após ser flagrado vendendo drogas no calçadão de Copacabana, Zona Sul do Rio, na noite da última quarta feira (7). Os três homens, de 25, 22 e 18 anos, não tiveram a identidade revelada. Eles escondiam cocaína, ecstasy e maconha, dentro de maços de cigarro.

De acordo com a Operação Segurança Presente, os agentes encontraram, durante patrulhamento, os homens manipulando as drogas no calçadão. Um dos criminosos, ao ver a aproximação dos policiais, tentou fugir e agredir os agentes, mas foi contido.

As drogas foram encontradas dentro de maços de cigarro vazios.

Foram apreendidos pelos agentes seis envelopes de cocaína, 12 comprimidos de ecstasy, 17 tabletes de maconha, dois celulares e uma maquininha de pagamento.

O acusado de 25 anos já tinha anotações criminais por tráfico de drogas. Os três foram encaminhados a 12ª DP (Copacabana), onde permanecem presos por tráfico de drogas e associação ao tráfico. O mais velho também foi autuado por resistência.