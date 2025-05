Com reservas, Flu perde para o San José na altitude de La Paz

O Fluminense sofreu sua primeira derrota na Copa Sul-Americana 2025 ao ser superado por 1 a 0 pelo San José, na noite desta quinta-feira (8), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. Com um time formado por reservas, o Tricolor enfrentou dificuldades na altitude de mais de 3.600 metros e viu sua sequência invicta chegar ao fim.

Apesar de já ter goleado o San José por 5 a 0 no Maracanã, o Fluminense considerava a partida complicada por conta das condições. A baixa oxigenação impactou diretamente o desempenho da equipe, e diversos jogadores precisaram utilizar balões de oxigênio durante a partida para se manterem em campo.

O San José explorou bem a condição local e adotou um ritmo intenso, acelerando o jogo para tirar proveito do desgaste físico dos cariocas. A equipe boliviana apostou em finalizações de longa distância e pressionou desde o início, criando boas oportunidades.

O único gol da partida saiu aos 25 minutos do segundo tempo, após um erro do zagueiro Thiago Santos. O defensor escorregou, e Salazar aproveitou a falha para finalizar com precisão na saída do goleiro Vitor Eudes.

Mesmo atrás no placar, o Fluminense tentou reagir e criou chances para empatar, mas não conseguiu balançar as redes. Com o resultado, o Tricolor permanece na segunda colocação do Grupo F, com 7 pontos — dois a menos que o líder Once Caldas.

Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Unión Española no Maracanã.