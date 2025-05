Enel Brasil abre 200 vagas para Programa de Estágio 2025

A Enel, uma das principais empresas integradas dos mercados globais de energia, está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2025, que oferecerá mais de 200 vagas até o fim do próximo ano.

Presente em 28 países e comprometida com inovação, sustentabilidade e diversidade, a companhia busca estudantes de ensino superior, a partir do 3º semestre e que tenham pelo menos um ano de curso até a formatura, para fazer parte de uma multinacional líder no setor.

Por que estagiar na Enel?

✅ Liderança em inovação: Reconhecida com o Prêmio Nacional da Inovação na categoria Gestão da Inovação.

✅ Impacto global: Atuação em cinco continentes, conectando pessoas e empresas à energia sustentável.

✅ Cultura inclusiva: Valorização da diversidade em todas as suas formas, promovendo um ambiente acolhedor e inovador.

✅ Desenvolvimento profissional: Oportunidade de trabalhar com projetos transformadores e equipes multidisciplinares.

Perfil buscado

A Enel procura estagiários que se identifiquem com seus valores: Confiança, Respeito, Inovação, Proatividade e Flexibilidade. São bem-vindos talentos de todas as idades, origens étnicas, orientações sexuais, identidades de gênero e pessoas com ou sem deficiência.

Áreas de atuação

✔ Administração

✔ Engenharias

✔ Análise e Desenvolvimento de Sistemas

✔ Direito

✔ Psicologia

✔ Matemática

✔ Ciências Contábeis

✔ Economia

✔ Entre outras formações

Locais de trabalho

📍 Ceará

📍 São Paulo

📍 Rio de Janeiro

📍 Mais localidades disponíveis no site de inscrição

Benefícios do Programa de Estágio Enel:

✅ Bolsa-auxílio

✅ Vale-transporte

✅ Vale-alimentação/refeição

✅ Wellhub (Gympass) – acesso a academias e bem-estar

✅ Plataforma eDucation – cursos online, incluindo idiomas

✅ Plataforma TodasGroup – desenvolvimento contínuo

✅ Day off no aniversário 🎉

Processo seletivo

Os candidatos aprovados na triagem inicial passam por entrevista com consultoria especializada e, em seguida, por entrevista com o gestor da vaga.

Inscrições abertas e início do estágio

As inscrições não têm data de encerramento e podem ser feitas a qualquer momento pelo site oficial da Enel. A empresa realiza entradas de estagiários a cada dois meses, garantindo oportunidades contínuas para novos talentos.

Diversidade como impulso para o crescimento

Na Enel, acreditamos que a verdadeira inovação surge da diversidade. Por isso, incentivamos um ambiente inclusivo, onde cada colaborador pode contribuir com seu potencial único para o sucesso coletivo.

Como se inscrever

Os interessados devem acessar o site Enel Brasil | Programa de Estágio 2025, conferir as vagas disponíveis e enviar sua candidatura.

Junte-se à Enel e comece uma jornada de aprendizado, desafios e crescimento em uma empresa que está moldando o futuro da energia!