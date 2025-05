São Gonçalo abre inscrições para 1º Passeio Ciclístico do MUVI

A iniciativa é uma parceria entre o Governo do Estado, através da Secretaria das Cidades, com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer - Foto: Divulgação - Renan Otto

A iniciativa é uma parceria entre o Governo do Estado, através da Secretaria das Cidades, com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer - Foto: Divulgação - Renan Otto

Nesta segunda-feira (5), foram abertas presencialmente as inscrições para o 1º Passeio Ciclístico do MUVI, evento que vai reunir mais de 800 ciclistas amadores no próximo dia 18 de maio, domingo, a partir das 7h. A iniciativa acontecerá no trajeto do MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada), projeto urbanístico e de mobilidade urbana que está sendo construído entre Neves e Guaxindiba, com mais de 18 km de extensão.

Os interessados em participar tiveram a oportunidade de se inscreverem e tirarem dúvidas, na manhã desta segunda-feira, das 9h às 12h, na tenda do projeto Obra Cidadã, que estava localizada em frente ao painel com a arte da Praia das Pedrinhas, na Avenida Presidente Kennedy, altura do número 62.

As inscrições também estarão disponíveis no docs: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoqKuJtg9rYnydS3MRM7CO7K9jIa1BwOsTZlXr9YxYD5ffOw/viewform.

“A importância desse passeio ciclístico está no resgate de uma atividade que há muitos anos não é realizada na cidade. Queremos retomar a prática da atividade física por meio do ciclismo. Também queremos destacar a importância do MUVI em nossa cidade, já que a ciclovia foi construída para esse público, e nosso objetivo é fomentar essa iniciativa junto aos gestores municipais”, afirmou o secretário de Esporte e Lazer, Bruno Porto.

A concentração será no Clube Mauá, no bairro Estrela do Norte, às 7h, onde haverá um carro de som com orientações sobre o trajeto. O ponto de chegada será na Praça dos Ex-combatentes, no Paraíso, totalizando mais de 3,7 km.

A iniciativa é uma parceria entre o Governo do Estado, através da Secretaria das Cidades, com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.