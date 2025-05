São Gonçalo amplia público para vacinação contra dengue

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo amplia, nesta terça-feira (6), o público para a vacinação contra a dengue. Agora, a vacina Qdenga pode ser aplicada nos gonçalenses que têm entre 10 e 20 anos. O imunizante está disponível em 59 pontos de vacinação. A maioria funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. As clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, abrem durante a semana, das 8h às 21h. Aos sábados, a vacinação ocorre somente nas clínicas, das 8h às 12h.

A Qdenga foi incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). A vacina tem perfil de segurança para utilização no grupo adolescente, tendo sido autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), recomendada pelo Ministério da Saúde e protege contra quatro tipos de vírus da dengue (Denv-1, Denv-2, Denv-3 e Denv-4).

O imunizante é aplicado em duas doses com intervalo de três meses entre a primeira e a segunda dose. A vacina contra a dengue pode ser aplicada, simultaneamente, com qualquer outro imunizante. E, se o adolescente teve dengue, é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema vacinal, de acordo com o Programa Nacional de Imunização (PNI).

Não podem tomar a vacina contra a dengue quem tem alergia grave a um dos componentes, imunocomprometidos e gestantes. Para tomar a vacina, o gonçalense deve levar caderneta de vacinação, cartão do SUS e CPF.

“A vacinação evita a forma grave da doença. Ela é importante para todos, mas principalmente para as pessoas mais vulneráveis. A vacinação ajuda na manutenção da saúde da pessoa e de todos ao seu redor, ajudando também a saúde coletiva. Toda vacina é importante e deve ser aplicada nos períodos oferecidos. Elas também evitam a sobrecarga dos sistemas de saúde e deixam a população mais saudável e segura”, orientou a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Ingrid Perni.

Locais de vacinação

1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

2 – USF Jardim Catarina I

3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó

4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba

6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho

7 – PAM Coelho

8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

9 – USF David Capistrano, Itaúna

10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista

11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

12 – USF José Bruno Neto, Boa Vista

13 – USF Florença Pereira, Largo da Ideia

14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba

16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

17 – USF Anaia

18 – USF Ana Nery, Gradim

19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia

21 – USF Bento da Cruz, Porto Novo

22 – USF Altair da Silva, Mutuá

23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte

24 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei

26 – USF Irmã Dulce, Trindade

27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel

29 – USF Elza Borges, Santa Luzia

30 – PAM Neves

31 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro

32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

33 – USF Badger da Silveira, Tribobó

34 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo

35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

36 – USF Alexander Fleming, Boaçu

37 – USF Bandeirantes

38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador

39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

40 – USF Quinta Dom Ricardo

41 – USF Wally Figueira da Silva, Rocha

42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

43 – USF Almerinda

44 – USF Luísa de Marilac, Novo México

45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê

46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista

47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama

48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula

49 – USF Marilea Cardoso, Jóquei

50 – USF Água Mineral

51 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira

52 – USF Portão do Rosa

53 – USF Aníbal Porto, Monjolos

54 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá

55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

56 – USF Itaúna

57– USF Victor Chimelly, Paiva

58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz

59 – USF Armando Leão, Morro do Castro