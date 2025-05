Governo do Estado divulga 985 vagas de emprego formal esta semana

O Governo do Estado divulga, esta semana, 985 oportunidades de emprego formal nas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Mais de 70% das vagas são do setor de Serviços e exigem experiência e o Ensino Médio completo.

A Região Metropolitana oferece de um a dois salários mínimos (R$ 1.518 a R$ 3.036) para as posições de pintor, pizzaiolo e padeiro, com experiência anterior e o Ensino Fundamental. Na mesma região, sem exigência de experiência, há oportunidades para açougueiro e a remuneração pode chegar a três salários mínimos (R$ 4.554). Para pessoas com deficiência (PcD), são 308 vagas para diferentes funções e faixas salariais.

Nas cidades de Valença e Vassouras, na região do Médio Paraíba, foram captadas 146 oportunidades com salários que vão de R$ 1.518 a R4 3.036. Na Região Serrana, as 143 ofertas de emprego estão distribuídas pelo bairro de Várzea, em Teresópolis. A remuneração média varia de um a dois salários mínimos, para funções como as de ajudante de cozinha, atendente balconista, auxiliar de limpeza, auxiliar de almoxarifado.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, a maioria das vagas captadas (76,6%) é do setor de Serviços, e o restante (23,4%) do Comércio. Por nível de escolaridade, (44,3%) pedem o Ensino Médio completo e (31,5%) o Ensino Fundamental completo. A maior parte das vagas (64,1%) exige experiência. É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.