Obras de manutenção na BR-101/RJ: veja os trechos com interdições nesta terça-feira (06/05)

A Arteris Fluminense informa a programação de obras de manutenção na BR-101/RJ para a terça-feira (06/05). As frentes de trabalho contarão com bloqueios parciais e temporários na rodovia para garantir a segurança dos usuários e das equipes que trabalham no local.

Os motoristas devem obedecer à sinalização indicativa, instalada na rodovia, e reduzir a velocidade nos trechos em obras, mantendo sempre distância de segurança do veículo à frente para evitar colisões. Programar a viagem com antecedência também é uma maneira eficaz para evitar transtornos, já que o tráfego poderá ficar mais lento em alguns pontos.

Confira a programação*:

Trecho: do Km 311,000 ao km 309,000, em São Gonçalo

Tipo de bloqueio: interdição de faixa 1, sentido norte;

Previsão de duração: entre 9h e 12h;

Serviço: Recuperação de Defensa.

Trecho: do Km 261,000 ao km 267,000, em Rio Bonito

Tipo de bloqueio: interdição de faixa 1, sentido sul;

Previsão de duração: entre 9h e 16h

Serviço: Recuperação de Defensa e limpeza de barreira.

Trecho: do Km 297+000 ao Km 294+000, em Itaboraí

Tipo de bloqueio: interdição de faixa 1, sentido norte;

Previsão de duração: entre 9h e 12h

Serviço: Roçada.

Trecho: do Km 294+000 ao Km 297+000, em Itaboraí

Tipo de bloqueio: interdição de faixa 1, sentido sul;

Previsão de duração: entre 13h e 16h

Serviço: Roçada.

*Programação sujeita a alterações em decorrência de condições meteorológicas e/ou operacionais