Botafogo não balança as redes jogando fora de casa há quase três meses

O Botafogo não marca um gol longe de seus domínios há 79 dias. A última vez que o clube balançou as redes atuando fora do Nilton Santos foi no empate por 1x1 contra o Boavista, no dia 15 de fevereiro, ainda pelo Campeonato Carioca.

Naquela época, o Glorioso ainda era comandado de forma interina por Cláudio Caçapa. Sendo assim, o Botafogo não conseguiu marcar gols, ainda, fora de casa, desde que começou a ser comandado pelo técnico Renato Paiva.

Desde o último gol, passaram-se oito compromissos do Alvinegro atuando como visitante. O clube agora enfrenta o Carabobo, da Venezuela, nesta terça-feira (06), às 19h, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

As duas derrotas que o clube carioca possui na competição internacional, para Universidad de Chile e Estudiantes, foram justamente longe do Rio de Janeiro, e ambas por 1x0.

Últimos compromissos do Botafogo como visitante:

➔ Racing 2x0 Botafogo (Recopa)

➔ Vasco 1x0 Botafogo (Carioca)

➔ Palmeiras 0x0 Botafogo (Brasileirão)

➔ Universidad de Chile 1x0 Botafogo (Libertadores)

➔ RB Bragantino 1x0 Botafogo (Brasileirão)

➔ Atlético-MG 1x0 Botafogo (Brasileirão)

➔ Estudiantes 1x0 Botafogo (Brasileirão)

➔ Bahia 1x0 Botafogo (Brasileirão)