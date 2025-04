Polícia Federal abre inscrições para concurso; salários vão até R$ 11 mil

Começaram nesta terça-feira (29) as inscrições para o concurso público da Polícia Federal. Segundo o edital publicado pelo Governo na última segunda (28), o processo seletivo vai convocar profissionais para 192 vagas em níveis médio e superior do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal. Com oportunidades para atuação em diferentes unidades da PF pelo país, o concurso prevê salários de até R$ 11 mil reais. As provas objetivas e discursivas acontecem no próximo dia 29 de junho.

Os cargos de nível médio preveem salários de R$ 7.444,80. Já para vagas de ensino superior, o salário é de R$ 8.583,55, com a exceção do cargo de Estatístico, que prevê salário de R$ 11.070,93. A banca do concurso está sob a responsabilidade do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

As inscrições vão até o dia 21 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 110 para quem for tentar vagas no nível superior e de R$ 90 para o nível médio. Integrantes do CadÚnico e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde têm direito à isenção da taxa, que pode ser solicitada entre esta terça (29) e a próxima segunda (05).

As provas incluem 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório, além de uma etapa discursiva. Para nível superior, as provas serão aplicadas no turno da manhã; já para o nível médio, o exame fica no turno da tarde.

Confira a lista total de vagas por cargo:

- Nível médio:

Agente administrativo: 100 vagas

- Nível superior:

Administrador: 6

Assistente Social: 13

Contador: 9

Enfermeiro: 3

Estatístico: 4

Farmacêutico: 2

Médico Clínico: 11

Médico Ortopedista: 5

Médico Psiquiatra: 19

Nutricionista: 1

Psicólogo Clínico: 4

Psicólogo Organizacional: 2

Técnico em Assuntos Educacionais (TAE) da área de Pedagogia: 10

Técnico em Comunicação Social: 3

Desse total, 20% são reservadas para candidatos negros e 5% aos candidatos com deficiência. Também há previsão de cadastro de reserva.