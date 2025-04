Polícia Civil prende homem por maus-tratos e por congelar animais mortos em Arraial do Cabo

Policiais civis da 132ª DP (Arraial do Cabo) resgataram diversos animais que sofriam maus-tratos e viviam em situação de miséria. O médico, que mantinha os animais nessa situação insalubre, foi preso nesta terça-feira (29), em sua residência, no bairro Canaã, Arraial do Cabo. Além dos animais vivos, os policiais encontraram outros mortos, congelados dentro da geladeira do imóvel.

A investigação teve início após denúncias do próprio filho do autor que corroboraram os maus-tratos com fotos e vídeos. Diante dos fatos, a autoridade policial representou pela busca e apreensão no endereço, e o mandado foi cumprido.

No imóvel, os agentes encontraram os animais, tanto cães quanto gatos, em situação de grande insalubridade. Na cozinha do imóvel, foram encontrados no refrigerador corpos de cachorros adultos e filhotes, acondicionados em sacos pretos. Havia ainda diversos cachorros no mesmo cômodo, um apresentando lesões que o impediam de andar com as quatro patas, convivendo em meio a fezes e comidas estragadas.

Seguindo as diligências pela casa, em um dos banheiros, os policiais encontraram gatos trancados em meio a fezes e comida estragada. Quando os agentes abriram a porta, os animais, visivelmente assustados, se esconderam com a presença humana.

Em razão dos maus-tratos e dos animais mortos, o homem foi preso em flagrante. No imóvel, também foram encontrados anestésicos usados comumente por cirurgiões dentistas. Os nove animais resgatados, seis cães e três gatos, foram encaminhados para uma clínica veterinária.