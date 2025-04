Vestibular Uerj 2026: última semana de inscrições para o 1º Exame de Qualificação

Interessados devem se inscrever na página do concurso e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 90 - Foto: Divulgação

Interessados devem se inscrever na página do concurso e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 90 - Foto: Divulgação

Termina no dia 6 de maio o período de inscrições para o 1ª Exame de Qualificação do Vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Os interessados devem se inscrever na página do concurso e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 90. A prova está marcada para o dia 8 de junho.

A primeira fase do Vestibular Uerj é composta por dois exames de qualificação, sendo obrigatória a realização de pelo menos uma das provas. A avaliação, comum a todos os candidatos inscritos, apresenta questões de múltipla escolha agrupadas nas seguintes áreas do conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Este ano, a leitura indicada para o 1 º exame é o conto “Amor”, de Clarice Lispector.

Os candidatos que tirarem os conceitos “A”, “B”, “C” e “D”, com pontuação acima de 40%, estarão aptos a participar da fase discursiva. “A” equivale a 20 pontos; “B”, 15 pontos; “C”, 10 pontos, e “D”, 5 pontos. O conceito “E” não qualifica para a etapa seguinte.

Aqueles que não alcançarem a nota mínima no 1º Exame de Qualificação, ou que quiserem melhorar o seu conceito, podem se inscrever para o 2º Exame de Qualificação. Ao final, valerá o melhor conceito obtido entre os dois exames. Para os candidatos que optarem por realizar apenas o 2º Exame de Qualificação, previsto para o segundo semestre de 2025, haverá um novo edital para inscrição neste exame.

Os aprovados na fase de qualificação podem realizar o Exame Discursivo. É somente nesta etapa que os candidatos fazem a escolha do curso e optam pelo sistema de cotas, se for o caso. O resultado do processo seletivo para os cursos de graduação da Uerj será obtido pelo somatório do resultado do Exame Discursivo e da pontuação recebida no Exame de Qualificação.

Como se preparar para o 1º Exame de Qualificação

Uma importante fonte de estudo para os exames é a Revista Eletrônica do Vestibular Uerj, onde estão disponíveis todas as provas de vestibulares anteriores com questões comentadas.

Outra forma de preparação para o 1º EQ é acompanhar o Ciclo de Palestras do Vestibular Estadual. Produzida pelo Dsea desde 2017, a iniciativa promove debates gratuitos sobre os livros indicados para o processo seletivo. A primeira palestra será sobre o conto “Amor”, de Clarice Lispector, ministrada pelo professor Flávio Carneiro, no dia 27 de maio, às 15h, no Auditório 11, no 1º andar do campus Maracanã.

Ciclo de Palestras será transmitido e gravado pela TV Uerj, ficando à disposição dos interessados a partir de então. Próximo a cada evento, abrem-se inscrições online para a participação presencial.

O edital, o conteúdo programático e o calendário completo podem ser acessados em https://www.vestibular.uerj.br/?p=15576.

Inscrições para o 1º Exame de Qualificação do Vestibular Uerj 2026

Período: até 6/05

Prova: 8/06

Divulgação do resultado: 14/06