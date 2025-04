Theatro Municipal do Rio recebe missa em homenagem ao Papa Francisco nesta segunda-feira (28)

A cerimônia será aberta ao público e está marcada para as 18h - Foto: divulgação/Tânia Rego/Agência Brasil

A cerimônia será aberta ao público e está marcada para as 18h - Foto: divulgação/Tânia Rego/Agência Brasil

Em homenagem ao Papa Francisco, falecido na última segunda-feira (21) aos 88 anos, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro recebe, nesta segunda-feira (28), uma missa em intenção pelo 7º dia da morte do pontífice. A cerimônia será aberta ao público e está marcada para as 18h.

A missa será ministrada por Dom Antônio Luiz Catelan Ferreira, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, já que o arcebispo do Rio, cardeal Dom Orani Tempesta, viajou para o Vaticano para participar do Conclave.

Imagens da passagem do Papa pelo Rio durante a Jornada Mundial da Juventude, em 2013, serão exibidas na entrada do teatro.

A missa de 7º dia pelo falecimento de Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, terá ainda apresentação do coral da Schola Cantorum, escola de canto coral e coro de jovens que acompanha as funções religiosas da Igreja Católica.