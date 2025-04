Mauro Motta, ex-parceiro de Roberto Carlos e Raul Seixas, morre aos 77 anos

O músico e produtor Mauro Motta faleceu nesse domingo (27) em Guapimirim, município localizado a 88 km da capital fluminense. Conhecido por seu trabalho ao lado de Raul Seixas e Roberto Carlos, além de parcerias com Robson Jorge & Lincoln Olivetti, Motta tinha 77 anos e já enfrentava problemas de saúde há algum tempo. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido no Rio de Janeiro em 19 de fevereiro de 1948, Mauro iniciou sua trajetória musical ainda na infância, influenciado pela mãe, que o matriculou em aulas de piano aos cinco anos. Em 1968, integrou a banda Blue Jeans, um grupo de baile que circulava pelos subúrbios cariocas. Durante essa fase, construiu uma amizade com Raul Seixas, na época vocalista da banda Raulzito e seus Panteras.

Ainda em 1968, Mauro se juntou ao conjunto Renato & Seus Blue Caps, um dos expoentes da Jovem Guarda. Multi-instrumentista, dominava o teclado Hammond B3 — como na música "A Esperança é a Última que Morre" — e também se arriscava no cravo barroco. A conexão com Raul Seixas se fortaleceu após a entrada do cantor baiano na gravadora CBS como diretor artístico. Juntos, compuseram faixas como "Doce Doce Amor", imortalizada por Jerry Adriani em 1973, e "Ainda Queima a Esperança", sucesso na voz de Diana.

Roberto Carlos também gravou várias composições de Mauro Motta. Entre elas estão "Nosso Amor" e "Eu Me Vi Tão Só" (em parceria com Edu Ribeiro), além de "Como Eu Te Amo" (composta junto com Carlos Colla). Já "Eu e Ela" e "De Coração pra Coração" surgiram em colaboração com a dupla Robson Jorge & Lincoln Olivetti.

