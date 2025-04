Inscrições abertas para concurso da Niterói Prev com vagas de níveis médio e superior

As inscrições para o concurso público da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Niterói (NITERÓI PREV) estão abertas. O certame prevê 69 vagas mais cadastro de reserva para cargos de níveis médio e técnico e superior, com salários que podem chegar a R$ 12.903,03, acrescidos de benefícios como abono refeição, auxílio transporte, gratificações por desempenho e adicionais por qualificação.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Consulplan: www.institutoconsulplan.org.br, até às 16h do dia 22 de maio de 2025, observando o horário oficial de Brasília.

Leia também:

Renata é a grande campeã do BBB25 e leva prêmio de R$ 2 milhões

Flamengo segura pressão contra LDU e consegue empate em Quito

As taxas de inscrição são de R$ 80,00 para cargos de nível médio e técnico, R$ 100,00 para cargos de nível superior, e R$ 150,00 para o cargo de Procurador Autárquico.

Entre os cargos oferecidos, estão:

Procurador Autárquico, de nível superior;

Analista Previdenciário, Analista de Sistema, Assistente Social, Contador, entre outros cargos de nível superior;

Técnico em Informática e Técnico Previdenciário, para nível médio/técnico.

Todos os cargos têm jornada de trabalho de 40 horas semanais, e os candidatos aprovados serão nomeados sob o regime estatutário, conforme legislação municipal vigente.

O concurso público será composto por provas objetivas para todos os cargos, além de prova discursiva e avaliação de títulos para os cargos de nível superior. As provas serão realizadas no dia 22 de junho de 2025, em Niterói/RJ, com possibilidade de aplicação em municípios vizinhos, caso haja necessidade.

O edital completo, com todos os detalhes sobre o cronograma, conteúdo programático e requisitos para investidura, está disponível no site do Instituto Consulplan: www.institutoconsulplan.org.br.