Renata é a grande campeã do BBB25 e leva prêmio de R$ 2 milhões

Renata chegou à final do BBB 25 com Guilherme e João Pedro. - Foto: Divulgação

Renata chegou à final do BBB 25 com Guilherme e João Pedro. - Foto: Divulgação

Na noite desta terça-feira (22), o Brasil conheceu a mais nova campeã do Big Brother Brasil. Renata foi consagrada vencedora da 25ª edição do reality show da TV Globo, após uma trajetória marcada por carisma e forte conexão com o público. Ela superou os finalistas Guilherme e João Pedro na votação popular e levou para casa o prêmio recorde de R$ 2,72 milhões.

Desde o início do programa, Renata conquistou os telespectadores com sua autenticidade e posicionamentos firmes. Ao longo da temporada, enfrentou paredões decisivos, venceu provas de liderança e formou alianças que movimentaram o jogo. Sua postura equilibrada e carismática fez dela uma das favoritas do público desde as primeiras semanas.

A final, transmitida ao vivo, durante o anúncio do resultado, Renata se emocionou, agradeceu ao público e celebrou com os colegas de confinamento. “Eu vivi intensamente cada segundo aqui dentro. Obrigada a todos que acreditaram em mim”, declarou, visivelmente comovida.

Leia também!

Feriado de Páscoa tem aumento de 60% de mortes nas rodovias



Neymar compra novo carro avaliado em mais de R$ 2 milhões

No último episódio da temporada, um momento especial marcou a despedida: um show inesquecível com a participação de famosos que encantaram o público. Artistas consagrados subiram ao palco em apresentações emocionantes, trazendo ainda mais brilho à grande final. Com performances envolventes e surpresas ao longo do espetáculo. Entre os destaques estava Gabi Martins e Fly do (BBB 20) a campeã Juliette e Pocah do (BBB 21) que encantaram a noite com ótimos shows.