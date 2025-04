Flamengo segura pressão contra LDU e consegue empate em Quito

Na altitude de 2.850 m de Quito (EQU), o Flamengo empatou com a LDU por 0 a 0 na noite desta terça-feira (22), no estádio Casa Blanca, pela terceira rodada do Grupo C da Libertadores. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos quatro pontos na sua chave. Na próxima rodada, a equipe de Filipe Luís enfrentará o Central Córdoba, na Argentina, e depois fará os dois últimos jogos em casa para garantir a classificação visando a próxima fase da competição continental.

O jogo

O Flamengo começou a partida valorizando a posse de bola, trocando passes do campo defensivo até o ataque. Por outro lado, a LDU encontrava dificuldades para fazer a transição ofensiva, muito pela marcação rubro-negra, que estava bem encaixada nos primeiros minutos.

Aos 11’, o Mais Querido chutou a gol pela primeira vez. Erick Pulgar arriscou o chute de fora da área, mas a bola saiu por cima da meta. O Flamengo controlava a posse de bola, já que a equipe equatoriana esperava em seu campo de defesa para tentar descer no contra-ataque.

Aos 36’, Gerson lançou para entrada da área, Juninho fez o corta-luz e Arrascaeta ficou com a bola. O uruguaio chutou de canhota, mas o goleiro fez a defesa. A chance mais clara do Mengão na primeira etapa, que terminou sem gol.

Na volta para o segundo tempo, o Flamengo seguiu com o domínio da posse de bola. A LDU cometia muitos erros na saída de bola e encontrava dificuldades para chegar à área rubro-negra. Antes dos 15’, Pedro foi chamado e entrou no lugar de Juninho. Pouco depois, Cebolinha e Luiz Araújo entraram nas vagas de Bruno Henrique e Arrascaeta.

A chuva apertou bastante em Quito, deixando o gramado mais pesado. No decorrer do jogo, o time rubro-negro foi se desgastando, e com isso, a LDU cresceu e passou a chegar com mais perigo ao ataque. O Rubro-Negro teve uma ótima chance aos 31’. Luiz Araújo arrancou pelo meio, fez boa jogada individual, driblou dois, entrou na área, mas chutou por cima da meta.

Nos minutos finais, a LDU se mandou com tudo para o ataque buscando o gol da vitória. Mas o Flamengo conseguiu segurar a pressão dos donos da casa e saiu de campo com um ponto somado.

Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas (Varela); Erick, Evertton Araujo, Gerson e Arrascaeta (Luiz Araújo); Bruno Henrique (Everton Cebolinha) e Juninho (Pedro).

Técnico: Filipe Luís.

LDU

Gonzalo Vale; De la Cruz, Ricardo Adé, Allala e Quiñónez; Gruezo, Minda (Villamíl) e Cornejo; Bryan Ramírez (Pastrán), Álex Arce (Estrada) e Alzugraray (Alvarado).

Técnico: Pablo Sánchez.

Ficha técnica

LDU 0x0 Flamengo – Conmebol Libertadores | 3ª Rodada | Grupo C

Local: Estádio Casa Blanca, Quito-EQU

Data e horário: 22/04/2025 às 19h (de Brasília)

Arbitragem: Derlis Lopez (PAR), Milciades Saldivar (PAR) e Nadia Weiler (PAR)

Cartões amarelos: Arrascaeta (FLA) e Cornejo (LDU).