Jardim Catarina terá mais uma unidade de saúde revitalizada

A Unidade de Saúde da Família (USF) João Goulart, no Jardim Catarina, já tem uma nova apresentação mesmo antes de estar com as obras de manutenção e adequação finalizadas. De um imóvel antigo cheio de problemas estruturais, ele está se transformando em um local salubre para melhor atender os gonçalenses e aos próprios servidores.

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo realiza as obras de adequações gerais e de ambientes, pintura, além da revitalização da fachada para a padronização das unidades municipais de saúde. A USF proporcionará ambientes mais humanizados e adequados para os atendimentos.

No local, o telhado foi completamente refeito, houve revisão das redes elétrica e hidráulica, os ambientes foram remanejados e pisos trocados. Nova mobília e informatização também devem fazer parte da humanização do posto de saúde. Toda a obra está sendo realizada sem que os atendimentos da unidade de saúde parem.

“Entendemos que tanto pacientes quanto funcionários devem ter um local adequado para serem atendidos e trabalhar. Com um bom ambiente, tudo funciona melhor e propicia a humanização. Esperamos que a população e servidores reconheçam os esforços e colaborem com a manutenção. Ainda temos muitas outras unidades que precisam receber a mesma atenção”, disse a subsecretária da Atenção Básica, Luene Gonçalves.