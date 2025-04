Maior prêmio da história da Dupla Sena é dividido por dois ganhadores

Neste sábado (19), a Dupla de Páscoa premiou duas apostas com um total de R$ 50.266.019,36. Os vencedores, um com aposta feita pelo canal eletrônico e outro da cidade de São Paulo, vão dividir o valor, embolsando R$ 25.133.009,68 cada. Como é típico da Dupla Sena, o concurso contou com dois sorteios.

No primeiro sorteio, as dezenas sorteadas foram: 05, 18, 22, 27, 31 e 46. Já no segundo sorteio do mesmo concurso, saíram os números: 02, 07, 31, 45, 46 e 47. Novamente, houve dois ganhadores. Um deles apostou na cidade de Leme (SP) e o outro participou de um bolão com 15 cotas em Cotia, também em São Paulo. Cada prêmio individual foi de R$ 2.411.028,52.

Entre os que acertaram cinco números, 1.048 pessoas foram premiadas no primeiro sorteio com R$ 4.182,91. No segundo, 805 apostas acertaram a quina e renderam a cada ganhador R$ 4.901,02.

Esta foi a nona edição do concurso especial de Páscoa da Dupla Sena, que registrou o maior prêmio principal da sua história. Vale lembrar que os prêmios das Loterias CAIXA têm validade de 90 dias após o sorteio. Se não forem resgatados nesse prazo, os valores são destinados ao FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior), conforme determina a Lei 13.756/18.