Furto de cabos paralisa estações do ramal Belford Roxo neste domingo (20)

Na manhã deste domingo (20), a SuperVia suspendeu a operação das estações do ramal Belford Roxo devido ao furto de cabos da malha férrea, o que comprometeu o funcionamento do transporte.



De acordo com a concessionária, por volta das 8h20, o serviço seguia operando normalmente apenas no trecho entre a Central do Brasil e o Mercadão de Madureira. As estações localizadas entre Rocha Miranda e Belford Roxo permanecem sem funcionamento.

A SuperVia informou ainda que equipes técnicas estão atuando para restabelecer a operação o mais breve possível.

Leia também:

Cruz da primeira missa do Brasil, em 1500, visita Maricá em cerimônia histórica

Operação policial frustra assassinato planejado por grupo de ódio na internet