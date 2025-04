Maricá abre inscrições para curso de nanotecnologia voltado a professores

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, abriu nesta segunda-feira (14/04) as inscrições para o curso de “Nanotecnologia para projetos científicos” voltado aos docentes. Ao todo, serão disponibilizadas 20 vagas para professores que possuem mestrado ou doutorado, preferencialmente em áreas correlatas à nanotecnologia. A matrícula pode ser feita até o dia 05/05, no site https://encurtador.com.br/CPEJT.

Ao entrar no link, o interessado precisa preencher o nome completo, CPF, data de nascimento, nome do bairro onde reside, qual raça se identifica, qual gênero se identifica e se possui algum tipo de deficiência. Também deverá ser informado o telefone para contato, e-mail, nome da graduação, se possui mestrado ou doutorado, o nome da escola onde atua, entre outras informações presentes no formulário de inscrição.

O curso terá início no dia 14 de maio com término em 18 de junho, das 18h às 19h, na modalidade online pela plataforma Google Meet. O critério de seleção é por meio de análise do currículo Lattes. As aulas serão ministradas pela professora Gisele Nascimento, que em seu currículo possui pós-doutorado Ciências, Tecnologia e Inclusão.