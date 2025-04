Fluminense chega a terceira vitória seguida sob o comando de Renato Gaúcho, que resgata relação com a torcida

Renato Gaúcho chegou há pouco tempo no Fluminense, mas conseguiu mudar o clima no clube. Após vencer o Santos no último domingo (13), por 1x0, o Tricolor emplacou sua terceira vitória consecutiva sob o comando do novo treinador.

Isso resgatou a relação com a arquibancada, que vinha em clima conturbado desde 2024. Após o apito final do duelo contra o clube paulista, Renato levou o elenco no gramado para festeja com os mais de 46 mil presentes no Maracanã.

O Fluminense trouxe Renato para o lugar de Mano Menezes no dia 3 de abril. Ao assumir, o técnico tinha a missão de melhorar o clima internamente, que era conturbado após o desentendimento de alguns jogadores com o antigo comandante, além de recuperar a confiança dos torcedores.

Ídolo do clube, o treinador fez um pedido para que a torcida voltasse a apoiar o time nas arquibancadas e foi bem correspondido, principalmente no último jogo. As vaias que vinham sendo frequentes, deram lugar a um bom público, que cantou até o fim e fez uma grande festa com o gol de Samuel Xavier nos minutos finais

"O importante é que o grupo já assimilou bem a maneira que eu gosto de trabalhar. Já temos um ganho muito grande, apesar do pouco tempo. Os resultados dizem isso, o que o torcedor tem visto os jogadores fazerem em campo é o trabalho, é um grupo bom de se trabalhar, um grupo inteligente e que quer... Uma equipe com uma intensidade muito alta, que eu gosto de ver, com posse de bola, e a gente podendo dar alegria para o nosso torcedor, que é o mais importante também", disse Renato Gaúcho após a vitória.

No Brasileirão, o Flu chegou à segunda vitória e agora tem seis pontos. O time ocupa a quinta posição, com um ponto a menos que os líderes. O Tricolor volta a campo na quarta-feira (16), quando encara o Corinthians, na Neo Química Arena às 19h30, pela quarta rodada da competição.