Fla volta à liderança do Brasileirão e jogadores miram gordura para administrar a ponta

Após derrotar o Grêmio, fora de casa, no último domingo (13), o Flamengo terminou a terceira rodada do Brasileirão na liderança. É cedo, mas estar no topo da tabela no início é uma das metas estabelecidas pelos atletas antes do início da competição.

O grupo não quer repetir erros das últimas temporadas. Depois do bicampeonato de 2019 e 2020, o Fla deu bobeira e chegou às últimas rodadas dos anos seguintes já sem chances de título. Acumular gordura é um dos lemas para 2025.

A vitória em Porto Alegre foi a segunda do Flamengo fora de casa neste Brasileirão. Antes, o time havia superado o Vitória em Salvador e empatado com o Inter em casa. Faltam 35 jogos para o fim do Brasileiro, e os jogadores entendem, obviamente, que quem estiver por mais tempo no topo chegará à reta final com mais chances de título.

"Foi um foco que estabelecemos antes de começar o torneio, que iríamos brigar pelos três pontos em casa e fora. Creio que os três pontos fora de casa são um pouco mais importantes, porque em casa temos o apoio da nossa torcida e isso nos permite brigar na parte de cima", afirmou o volante Pulgar.

O Flamengo terminou o campeonato de 2021 na vice-liderança e, em 2022, foi apenas o quinto colocado. Em 2023, ficou na quarta colocação e, no ano passado, foi o terceiro.