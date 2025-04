Vestibular Cederj abre inscrições para cerca de 7 mil vagas de graduação

O concurso contará com aproveitamento de notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - Foto: Divulgação

O concurso contará com aproveitamento de notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - Foto: Divulgação

As inscrições para o segundo semestre do Vestibular Cederj começam na segunda-feira, (14/04) e ficarão abertas até o dia 15 de maio, para cursos de graduação na modalidade semipresencial, ofertados pelo Consórcio Cederj, administrado pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Os candidatos podem se inscrever na página www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2025-2/.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 89,90 e deve ser paga até 16 de maio de 2025. O concurso contará com aproveitamento de notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Poderão se inscrever os candidatos que, obrigatoriamente, tenham concluído o ensino médio até a data da matrícula.

Leia também:

Jornateca e Coletivo Escritoras Vivas organizam sarau para o Dia do Livro em São Gonçalo

Motorista de aplicativo é agredida com barra de ferro por passageira em Saquarema

Neste concurso são oferecidas 6.965 vagas em 15 cursos de graduação na modalidade semipresencial. São eles: Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química, Sistemas de Computação, Segurança Pública e Gestão de Turismo.

Os aprovados no Vestibular Cederj 2025.2 serão estudantes de sete instituições de ensino superior que compõem o Consórcio Cederj: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Universidade Estadual do Norte Fluminense, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

Ingressantes têm direito a chip de telefonia móvel

Os candidatos aprovados vão receber chips de telefonia móvel para facilitar o acesso à internet gratuita. O chip oferece tecnologia 3G/4G ou superior, cobertura nacional, ligações locais e interurbanas ilimitadas, 30 SMS diários e um aplicativo personalizado compatível com iOS e Android.

O objetivo é apoiar o aprendizado e reduzir a evasão escolar, garantindo a todos uma conexão de qualidade. Com esse chip, cerca de 180 mil pessoas, entre alunos e tutores de projetos educacionais da Fundação Cecierj, têm acesso à internet ilimitada para acessar as plataformas de aprendizagem, além de 2 gigabytes extras.

Localização dos polos Cederj

O Estado do Rio de Janeiro conta com 43 Polos Cederj: Angra dos Reis, Barra do Piraí, Belford Roxo, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Búzios, Cabo Frio, Cantagalo, Cardoso Moreira, Duque de Caxias, Itaguaí, Itaocara, Itaperuna, Macaé, Magé, Mangaratiba, Mesquita, Miguel Pereira, Miracema, Natividade, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Quatis, Resende, Rio Bonito, Rio das Flores, Rio das Ostras, Rio de Janeiro (Rocinha e Campo Grande), Santa Maria Madalena, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São Gonçalo, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Teresópolis, Três Rios e Volta Redonda.

Serviço:

Vestibular Cederj 2025.2 está com inscrições abertas para 15 cursos de graduação semipresenciais

Taxa de inscrição: R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos)