Jornateca e Coletivo Escritoras Vivas organizam sarau para o Dia do Livro em São Gonçalo

O Dia Mundial do Livro, 23 de abril, será celebrado com um encontro especial em São Gonçalo. A Jornateca, em parceria com o coletivo Escritoras Vivas, organiza uma sarau a partir das 16h, aberto ao público, na Rua Doutor Jurumenha, em frente ao número 3126, Barro Vermelho. O evento promete um fim de tarde com muitas performances, declamação de poesia, venda e troca de livros e muito mais.

A realização será conjunta entre a Jornateca, biblioteca comunitária itinerante que atua com incentivo à leitura e ações culturais, e o coletivo Escritoras Vivas, grupo formado por mulheres escritoras, que partilham suas escritas autorais em saraus e eventos por todo o estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, serão homenageados a professora Nelma Maria Braga e o professor Rui Aniceto, dois expoentes da literatura e da pesquisa na cidade. Apreciadores de literatura e outros coletivos de São Gonçalo e cidades vizinhas também estão convidados.

Escritoras Vivas e Jornateca

Criado em 2021, o coletivo Escritoras Vivas nasceu da urgência de criar espaços de visibilidade para mulheres que escrevem ou que têm o desejo de escrever — mulheres de todas as cores, idades, religiões, crenças e classes — e hoje se consolida como um polo de articulação entre escritoras independentes e comunidades leitoras. O grupo valoriza a escrita em suas múltiplas formas: o poema, o diário, a carta, o conto, o manifesto.

Já a Jornateca Luís Gama, idealizada por Bruno Policarpo, tem sido um verdadeiro farol literário em São Gonçalo. Mais que uma biblioteca, é um projeto de afeto, memória e transformação. Com uma banca de jornal recheada de livros, a iniciativa busca semear encantamento literário e democratizar o acesso à leitura. A Jornateca abre todos os sábados, a partir das 9h, para empréstimo de livros. Atualmente, também abarca um clube de leitura próprio, além de outras ações para crianças e jovens, como aulas de xadrez.

Serviço

Sarau Jornateca + Escritoras Vivas

23 de abril (quarta-feira, feriado)

A partir das 16h

Rua Doutor Jurumenha, em frente ao número 3126 – Barro Vermelho, São Gonçalo

Evento gratuito e aberto para todas as idades