Motorista de aplicativo é agredida com barra de ferro por passageira em Saquarema

Uma motorista de aplicativo foi agredida com uma barra de ferro por uma passageira na noite de sábado (12), em Bacaxá, Saquarema, na Região do Lagos. Segundo informações, a vítima teria sido agredida pela passageira após cobrar pelo valor combinado anteriormente.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a motorista com ferimentos no rosto e a agressora entrando no DPO de Bacaxá, discutindo e ameaçando a pessoa que filmava a cena. Entretanto, no vídeo, não é possível ver qualquer ação da PM, já que ela entra e sai do espaço sem qualquer impedimento.

Deacordo com as imagens, a passageira, visivelmente alterada, deixou a unidade policial e confrontou a pessoa que fazia a gravação. “Tu me conhece? Tu me conhece? Achei que me conhecesse. Tu sabe? A mulher veio pra cima de mim”, disse, segurando um pedaço de ferro em frente ao DPO de Bacaxá.

Ao ser acusada de não querer pagar a corrida, a mulher se defendeu: “Eu? A gente pagou, tá no débito.” O homem que registrava a cena a questiona sobre o pagamento via Pix, e ela rebate: “Então vai lá, tá no débito.” Em seguida, a passageira continua exaltada, corre atrás do homem com a barra de ferro em mãos, mas logo abandona a arma e mantém as ameaças verbais.

Nos comentários do vídeo, amplamente divulgado nas redes sociais, a agressora alega que foi vítima da motorista, acusando-a de ter cobrado um valor extra além do que havia sido pago pelo aplicativo. Internautas, no entanto, condenaram a atitude da passageira e questionaram a inércia dos policiais militares presentes, que não intervieram no momento da confusão.

Segundo o relato da filha da motorista ao portal RLagos Notícias, a corrida havia sido solicitada por quatro mulheres. O trajeto transcorreu sem incidentes até o destino, quando uma das passageiras se negou a pagar pelo serviço. Foi aí que a situação se agravou.

Ao tentar registrar o ocorrido com o celular, a motorista levou um tapa no braço e, em seguida, foi brutalmente atacada. De acordo com o depoimento, ela tentou se defender, mas a passageira, em um acesso de fúria, acabou usando uma barra de ferro para agredi-la.

Em nota, a Polícia Militar informou que houve um desentendimento entre a motorista e a passageira, e que ambas compareceram ao DPO. Logo depois, foram levadas por policiais do 25º BPM (Cabo Frio) ao Hospital Municipal Porfírio Nunes de Azeredo para atendimento médico. O caso foi registrado na 124ª DP (Saquarema).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi encaminhada para a realização de exame de corpo de delito. As testemunhas estão sendo ouvidas, e a ocorrência será encaminhada ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).