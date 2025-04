Pane no sistema do Detran-RJ gera caos e revolta entre usuários na unidade Presidente Vargas

Empresário relata ter perdido um dia de trabalho após não conseguir concluir a transferência de propriedade do veículo, devido à pane no sistema - Foto: Kiko Charret

Usuários do Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro (Detran-RJ) enfrentaram nesta quinta-feira (10) mais um episódio de instabilidade no sistema da autarquia. Desta vez, o problema ocorreu na unidade Presidente Vargas, no Centro do Rio, e causou transtornos e atrasos para quem tinha atendimento agendado nas primeiras horas do dia.

Entre os afetados está o empresário André Ricardo, que agendou atendimento para realizar a transferência de propriedade de um automóvel. Ao chegar ao local, se deparou com um cenário de total inoperância do sistema e ausência de informações por parte dos funcionários.

Apenas alguns serviços limitados, como emissão de identidade, estavam funcionando parcialmente | Foto: Kiko Charret

“É uma covardia o que fazem com os cidadãos. Saí de casa cedo, com atendimento marcado, e chego aqui e a resposta é que o sistema está fora do ar. Estou perdendo um dia inteiro de trabalho”, desabafou André.

Ele conta que não foi o único prejudicado. Segundo relatos de outros usuários presentes, apenas quem buscava o serviço de emissão de identidade estava conseguindo atendimento parcial.

Do lado de fora da unidade, uma das mais movimentadas do estado, chegou-se a formar uma fila de usuários aguardando por uma solução. Além da transferência de propriedade, serviços como emissão do seguro obrigatório (DPVAT), consulta e pagamento do IPVA também ficaram indisponíveis.

Usuários aguardam na unidade Presidente Vargas, no Centro do Rio, após falha no sistema do Detran-RJ na manhã desta quinta-feira (10) | Foto: Kiko Charret

Procurado, o Detran-RJ informou: "Não há instabilidades recorrentes. Apenas o sistema de emissão de documentos de veículos passou por instabilidade nesta quinta-feira (10/4). Os serviços de habilitação e identificação civil funcionam normalmente. O usuário que tinha algum serviço agendado e não conseguiu realizar o procedimento, poderá retornar à mesma unidade nos próximos cinco dias úteis, sem necessidade de novo agendamento.É importante ressaltar que consultas sobre IPVA são realizadas na Secretaria de Estado de Fazenda".