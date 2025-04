Firjan SENAI oferece mais de 10 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional

A Firjan SENAI está com inscrições abertas para 10.420 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional em todo o estado do Rio, todas com início previsto entre maio e setembro, a depender de cada turma. Só na Região Metropolitana – Benfica, Caxias, Itaguaí, Jacarepaguá, Niterói, Nova Iguaçu, São Gonçalo e no Rio de Janeiro nas unidades Laranjeiras, Maracanã, Santa Cruz, Tijuca, Vicente de Carvalho, Vila Isabel – são 6.575 vagas.

Ao todo, este edital contempla 413 turmas em diferentes formatos (presencial, semipresencial e EAD), num total de 70 cursos gratuitos nas seguintes áreas: Alimentos e Bebidas, Audiovisual e Animação Digital, Automotiva, Automação e Mecatrônica, Construção Civil, Eletroeletrônica, Energias Renováveis, Gráfica e Mídias Impressas e Digitais, Logística, Metalmecânica, Refrigeração e Climatização, Tecnologia da Informação e Vestuário.

Leia também:

Enel encontra "gato" de energia em ação contra ferros-velhos em Niterói



Operação Asfixia reprime ferros-velhos irregulares em Niterói



As inscrições e matrículas devem ser feitas exclusivamente na forma presencial na unidade Firjan SENAI mais próxima, e serão encerradas automaticamente para cada oferta assim que o número de inscritos atingir o limite de vagas. As aulas têm início previsto entre 5 de maio e 22 de setembro, a depender de cada curso. Todas as informações estão no edital disponível no site da Firjan SENAI.

“Com este edital, a Firjan SENAI já soma uma oferta de mais de 20 mil vagas gratuitas oferecidas até setembro. A qualificação profissional é um passo gigantesco para o desenvolvimento socioeconômico, atendendo não apenas à demanda por profissionais qualificados, como também abrindo portas para que muitas pessoas possam se destacar no mercado de trabalho e construir carreiras promissoras”, disse Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI.

Pré-requisito e inscrições

Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta de até 1,5 salário-mínimo federal, comprovada por meio de uma autodeclaração. É fundamental também ter acesso a um computador ou notebook, já que parte dos cursos será realizada de forma on-line, seguindo a estratégia EAD.

As inscrições e matrículas serão realizadas exclusivamente na forma presencial em uma unidade Firjan SENAI. Será necessário apresentar todos os documentos exigidos, incluindo identificação, CPF, comprovante de escolaridade e autodeclaração de baixa renda. Candidatos menores de idade deverão ser acompanhados por seu responsável legal.