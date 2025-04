Operação Asfixia reprime ferros-velhos irregulares em Niterói

A Prefeitura de Niterói lançou, nesta quinta-feira (3), a Operação Asfixia, uma força-tarefa para reprimir ferros-velhos clandestinos e combater a receptação de materiais furtados, como fios de cobre, hidrômetros e metais. A operação é coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) - com atuação da Guarda Civil Municipal, a Coordenadoria de Ações Táticas (CAT) e a Fiscalização de Posturas - em parceria com a Polícia Civil. A ação de hoje ocorreu em cinco ferros-velhos na Região Oceânica e resultou em cinco autuações (com intimação) por irregularidades e flagrantes com duas pessoas conduzidas para a 81ª DP (Itaipu).

A gestão municipal também tem investido no fortalecimento e integração das forças de segurança, com a perspectiva de redução da criminalidade e melhoria da qualidade de vida da população. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou que a segurança é uma das prioridades de sua gestão e que o trabalho integrado é muito importante para o êxito nas ações.

“A segurança pública é uma prioridade e não é uma obrigação isolada de nenhum órgão. Estamos trabalhando de forma integrada município-estado-federação. Essa integração entre as forças de segurança tem sido fundamental para avançarmos com as políticas de segurança. Estamos atuando para combater crimes que afetam diretamente a rotina dos moradores e comerciantes de Niterói”, ressaltou o prefeito Rodrigo Neves.

De acordo com o secretário municipal do Gabinete de Gestão Integrada, Felipe Ordacgy, a operação tem como objetivo enfraquecer a cadeia econômica que sustenta furtos de cabos e outros materiais metálicos.

“Fizemos, hoje, uma grande operação na Região Oceânica, fiscalizando vários estabelecimentos simultaneamente. Nosso trabalho visa reprimir o crime de receptação e outros crimes congêneres para sufocar, principalmente, o mercado clandestino de furtos de cabos, fios de cobre, hidrômetros e outros objetos metálicos, que vêm assolando a cidade e prejudicando o comércio e os cidadãos”, destacou Ordacgy.

A ação teve como alvos estabelecimentos irregulares na Região Oceânica de Niterói e fez parte de uma estratégia maior para reduzir crimes contra o patrimônio na cidade. O delegado da 81ª DP (Itaipu), Deoclécio Assis, explicou que diversos crimes patrimoniais vêm acontecendo na região com invasão de casas e furtos de portões, hidrômetros, janelas, basculantes e outros objetos.

“Participamos de uma operação conjunta na Região Oceânica com o intuito de reprimir esses crimes e mostrar aos empresários “irregulares” que não vale a pena receber qualquer produto clandestino e tentar comercializar. Também vamos atuar para coibir o furto de energia”, disse o delegado.

Na ação de hoje, cinco estabelecimentos foram visitados e autuados por falta de licenciamento e alvará, pelo Departamento de Posturas, responsável por aplicar multas e interditar os estabelecimentos irregulares. Duas pessoas foram conduzidas à delegacia por flagrantes de roubo de energia, constatados pela equipe da concessionária de energia elétrica.

A Operação Asfixia vai continuar com novas ações para identificar e fechar pontos clandestinos de receptação de produtos ilegais. A população pode contribuir com denúncias anônimas pelo número 153 do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) para ajudar as autoridades a localizar outros estabelecimentos irregulares e reduzir o impacto desses crimes na cidade.