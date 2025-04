Enel encontra "gato" de energia em ação contra ferros-velhos em Niterói

Em apoio a força-tarefa de combate a ferros-velhos ilegais em Niterói, na Região Oceânica do estado, a Enel Rio flagrou irregularidades nas medições de dois locais nos bairros Itaipu e Piratininga.

Além das equipes da Enel, a força-tarefa, que é comandada pela prefeitura do município, contou ainda com o apoio da Polícia Civil e dos peritos do ICCE (Instituto de Criminalística Carlos Éboli). No total, quatro galpões, que também operavam como pontos de reciclagem, foram inspecionados, sendo que em dois foram encontradas ligações fraudulentas no fornecimento de energia.

Os responsáveis pelos dois locais foram levados para a 81ªDP. Eles foram presos pelo crime de furto de energia, com direito a fiança. As ligações irregulares foram removidas pelos técnicos da distribuidora.

Os outros dois ferros-velhos foram autuados pela fiscalização do município por não estarem com a documentação em dia.

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão. Quem faz "gato" de energia também está sujeito a pagar os valores de consumo correspondentes ao período em que ocorreu a irregularidade. Além disso, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e coloca em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica.

As ligações irregulares podem causar ainda curtos-circuitos e sobrecargas na rede, bem como ocasionar interrupções no fornecimento de energia. A estimativa da empresa é que, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.