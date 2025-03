RioSaúde abre 322 vagas, sendo 311 para médicos

A RioSaúde lança 14 processos seletivos com um total de 322 vagas - Foto: Reprodução - Marcelo Camargo/Agência Brasi

A saúde do Rio de Janeiro está de portas abertas para novos profissionais. A RioSaúde lança, nesta terça-feira (18/3), 14 processos seletivos com um total de 322 vagas. O grande destaque vai para os médicos: são 311 oportunidades em diversas especialidades, como obstetrícia, ortopedista, otorrino, clínica médica e cirurgia geral, para reforçar hospitais, UPAs, Centros Regionais de Emergência (CERs) e maternidades do município.

Os interessados podem conferir os detalhes dos editais no site da RioSaúde (riosaude.prefeitura.rio/processos-seletivos) ou no Diário Oficial do Município.

