Secretaria da Juventude oferece 3.500 vagas para cursos de Inteligência Artifical e Indústria Avançada

Cerca de 26 mil jovens já foram capacitados para as profissões do futuro. - Foto: Divulgação - Laryssa Lomenha/JUVRio

Estão abertas as inscrições, entre os dias 17 e 31 de março, para 3.500 vagas nos cursos de Inteligência Artificial e Indústria Avançada da Secretaria da Juventude Carioca (JUVRio). As aulas serão realizadas de 1º a 30 de abril, nos turnos da manhã, tarde e noite, em todas as sete unidades do equipamento público da Prefeitura do Rio, localizadas nos seguintes bairros: Estácio, Madureira, Cidade de Deus, Vigário Geral, Vargem Pequena, Jacarezinho e Campo Grande. Podem participar jovens de 15 a 29 anos do Rio de Janeiro. Para participar, basta preencher o formulário disponível no perfil da Secretaria nas redes sociais: www.instagram.com/juvrio.

Já foram capacitados, nos Espaços da Juventude, mais de 26 mil jovens para as profissões do futuro. Em um ambiente acolhedor, inclusivo e totalmente tecnológico, jovens aprendem como utilizar das ferramentas e conhecimentos mais requisitados no mercado de trabalho de inovação. Cada unidade oferece 250 vagas por curso, com turmas mensais. Todos os cursos dos Espaços têm certificado de conclusão.

Inteligência Artificial e Indústria Avançada

Em Inteligência Artificial, os jovens serão estimulados a explorar o potencial da Inteligência Artificial, compreendendo desde os conceitos fundamentais e automação até a criação estratégica de prompts. O curso aborda aplicações práticas da IA, tendências inovadoras e os princípios de ética e responsabilidade no uso da tecnologia.

Já no curso de Indústria Avançada, aulas serão sobre os conceitos da Indústria 4.0 e seus pilares e a inserção da inteligência e conectividade no processo de fabricação dos produtos do dia a dia.

Os Espaços da Juventude

Os Espaços da Juventude oferecem vagas, regularmente, também para outras formações: DJ, Operação de Drone, Impressão 3D, Informática para Negócios e Programação Móvel, Robótica, Mídias Sociais e Design de Games.

Onde ficam:

Espaço da Juventude do Estácio

Endereço: Praça Roberto Campos, Estácio (saída do metrô)

Espaço da Juventude da Cidade de Deus

Endereço: Rua Daniel s/nº, apartamentos da Cidade de Deus (referência: próximo à Fundação Leão XIII)

Espaço da Juventude de Vigário Geral

Endereço: Estrada do Vigário Geral s/nº - Praça Elba (referência: igreja em frente ao contêiner)

Espaço da Juventude de Vargem Pequena

Endereço: Estrada dos Bandeirantes s/nº, Av. A, Vargem Pequena (referência: Praça Veluza Bispo)

Espaço da Juventude de Madureira

Endereço: Avenida Ministro Edgard Romero 502 (em frente ao BRT Otaviano)

Espaço da Juventude do Jacarezinho

Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 1801, Jacarezinho

Espaço da Juventude de Campo Grande

Endereço: Rua Dom Pedrito, na Praça da Subprefeitura da Zona Oeste, Campo Grande