Prefeitura de Niterói vai promover exibição gratuita de “Ainda Estou Aqui” para moradores da cidade

As exibições gratuitas de “Ainda Estou Aqui” vão acontecer no Reserva Cultural, em São Domingos - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói firmou uma parceria com o Grupo Reserva Cultural para exibir gratuitamente o filme “Ainda Estou Aqui”, do diretor Walter Salles, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional. Todos os moradores da cidade poderão assistir ao longa sem custo, com apresentação de comprovante de residência.

As exibições gratuitas de “Ainda Estou Aqui” vão acontecer no Reserva Cultural, em São Domingos, com duas sessões diárias, incluindo fins de semana, de 24 de março até 22 de abril de 2025.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou a importância da iniciativa para a memória e para a defesa da democracia.

“Esse filme é um alerta para que nunca mais vivamos tempos de autoritarismo e censura. Rubens Paiva lutou por um país mais justo e foi brutalmente perseguido. Trazer essa história para as telas e garantir o acesso gratuito à população é um compromisso com a memória e a verdade”, afirmou o prefeito.

Além da exibição gratuita do filme, Rodrigo Neves reforçou o papel de Niterói na valorização do setor audiovisual e anunciou novos projetos para a cidade.

“O audiovisual é uma vocação de Niterói. Queremos ampliar esse potencial. Estamos trabalhando na criação de um filme commission, em parceria com a RioFilme, para incentivar produções na cidade e fortalecer a indústria criativa”, declarou o prefeito.