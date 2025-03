Guarda Niterói: gabaritos e cadernos de provas estão disponíveis

Os gabaritos preliminares e os cadernos das provas objetivas do concurso para a Guarda Civil Municipal de Niterói (GCM-Niterói) já podem ser consultados no site do Instituto Selecon, que é responsável pela organização do processo seletivo. As provas foram aplicadas neste domingo, 16 de março, sem qualquer ocorrência registrada. O fechamento dos portões ocorreu às 13h45 e os exames começaram pontualmente às 14h00.

Este concurso, considerado o maior já realizado para uma guarda municipal no Brasil, contou com mais de 70 mil candidatos inscritos. Para atender à demanda, os exames foram aplicados em 54 locais distribuídos entre os municípios de Niterói, Rio de Janeiro e São Gonçalo, mobilizando 4.675 colaboradores. A Universidade Federal Fluminense foi o local com maior concentração de candidatos, totalizando 15.301 inscritos distribuídos entre seus campi.

Os candidatos que desejarem interpor recursos contra os gabaritos preliminares poderão fazê-lo nos dias 18 e 19 de março, exclusivamente pelo site do Selecon. O resultado preliminar desta etapa está programado para ser divulgado em 26 de março de 2025, enquanto o resultado final, que incluirá a lista dos convocados para o Exame Antropométrico e a Prova de Capacidade Física, será publicado no dia 4 de abril.

Os aprovados nesta fase continuarão o processo seletivo, que inclui Exame Psicotécnico, Exame Médico e Investigação Social e Documental. O resultado final do concurso está previsto para o dia 1º de julho. Posteriormente, os convocados participarão de um Curso de Formação Profissional, com duração estimada de três meses.

O concurso oferece o preenchimento imediato de 209 vagas, além de formação de cadastro de reserva para futuras convocações. O prazo de validade do certame é de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.