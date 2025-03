Militar que atropelou PM admite embriaguez e é preso no Rio

Um cabo do Exército Brasileiro foi preso em flagrante pela morte de Carla Cristiane Teixeira Bon, policial militar de 39 anos que morreu após ser atropelada enquanto patrulhava a Linha Amarela na madrugada desta segunda-feira (17). O militar Kayky Moisés Esposito Santos, de 21 anos, admitiu aos policiais que estava embriagado no momento do episódio.

O caso aconteceu na altura de Del Castilho, na Zona Norte do Rio, e deixou um outro policial militar ferido, que foi levado ao Hospital Central da PM e está bem. Kayky Moisés também sofreu uma fratura exposta e foi internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas recebeu alta após passar por atendimento e foi levado para prestar depoimento na 25ª DP (Engenho Novo).

Na Delegacia, ele confessou que havia consumido bebida alcoólica e estava embriagado quando atingiu a policial e a viatura da PM que estava estacionada perto dela. Ele foi levado para receber atendimento médico no Hospital Central do Exército, onde segue sob custódia, e será encaminhado, após a alta, para audiência de custódia em presídio de Benfica.

A policial militar morta no episódio era 3º Sargento, lotada na Coordenadoria de Polícia Pacificadora. Carla estava na corporação desde 2012 e deixa dois filhos. O corpo será sepultado nesta terça-feira (18) no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio.