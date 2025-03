Polícia retira barricadas no Viradouro, em Niterói; vídeo

Agentes do 12º BPM (Niterói) estiveram no Viradouro, em Niterói, na tarde desta segunda-feira (17) para realizar uma operação de desobstrução de via. A Rua Nossa Sra. das Graças, que estava bloqueada por barricadas instaladas por criminosos da região, foi alvo da ação e aproximadamente uma tonelada de material foi removido do local. Segundo a Polícia Militar, a ação foi realizada sem alterações ou conflito.

Leia também:

➢ Mototaxista morre após ser atingido por linha de cerol no Rio

➢ Polícia intensifica buscas para identificar a mãe do bebê abandonado em São Gonçalo





Divulgação