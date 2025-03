Acidente na RJ-104 gera caos e congestionamento na via sentido SG

Via ficou completamente fechada após acidente - Foto: Reprodução

Via ficou completamente fechada após acidente - Foto: Reprodução

Um acidente gerou um grande congestionamento, na descida do viaduto de Maria Paula, na RJ-104, parando completamente o trânsito, no sentido São Gonçalo, na manhã desta sexta feira (7). Não há informações sobre feridos.

Uma imagem que circula nas redes sociais, mostra a via interditada após a colisão e diversos veículos parados. Foram pelo menos, três carros danificados além de um ônibus. A causa do acidente está sendo apurada.

O acidente gerou um grande congestionamento na via, com aproximadamente três quilômetros de distância, de acordo com um aplicativo de trânsito em tempo real.