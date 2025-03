Homem é preso em flagrante após agredir e ofender ex-companheira na frente da filha de 3 anos

Preso em flagrante um homem que agrediu e ofendeu a ex-companheira na frente da filha do casal, uma criança de 3 anos. A vítima foi até a delegacia onde contou que sofreu puxões de cabelo, empurrões e chutes. O crime aconteceu nessa quinta-feira (6), em Madureira, na Zona Norte do Rio.

Policiais civis da 29ª DP (Madureira) prenderam o homem na Rua Joana Rezende, em Irajá, depois que o crime foi denunciado pela vítima. De acordo com a denúncia, as agressões aconteceram quando a mulher estava levando a criança para ficar com o pai. As investigações apontam que o acusado agrediu a mulher e a ofendeu com xingamentos machistas.

Leia também:

Professora que caiu de carro alegórico e fraturou fêmur será transferida para realizar cirurgia

Folia continua em Niterói com o Megabloco 'Caindo na Zueira' do Grupo Vou Zuar

Depois de sofrer as agressões, a mulher procurou a Polícia Civil e foi encaminhada para receber atendimento médico. Após essa etapa, foi levada à sede da polícia para formalizar a denúncia. A partir disso, a delegacia enviou policiais para localizar o agressor, que foi encontrado no trabalho.

O homem foi conduzido à 29ª DP onde foi preso em flagrante, acusado dos crimes de lesão corporal e injúria, de acordo com a Lei Maria da Penha.